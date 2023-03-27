Під Харковом ексгумували тіло 28-річної жертви окупантів
Жінка загинула під час російського обстрілу села Малі Проходи Харківського району влітку 2022 року. Тіло відправили на експертизу.
“Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району труп 28-річної жінки. За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула. Наразі тіло померлої направлено для проведення судово-медичної експертизи“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори повідомили, що за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни вже розпочали досудове розслідування.
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Ви читали новину: «Під Харковом ексгумували тіло 28-річної жертви окупантів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка загинула під час російського обстрілу села Малі Проходи Харківського району влітку 2022 року. Тіло відправили на експертизу".