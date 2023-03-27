Під Харковом ексгумували тіло 28-річної жертви окупантів

Жінка загинула під час російського обстрілу села Малі Проходи Харківського району влітку 2022 року. Тіло відправили на експертизу.

“Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району труп 28-річної жінки. За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула. Наразі тіло померлої направлено для проведення судово-медичної експертизи“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори повідомили, що за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни вже розпочали досудове розслідування.