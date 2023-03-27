За сутки пострадавших из-за боевых действий на Харьковщине нет — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в области. Наиболее пострадали Купянск и Двуречная.
«За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области», — сообщил в telegram Олег Синегубов.
Ранее перечень городов и сел, по которым ударили вражеские снаряды, привел Генштаб ВСУ. По информации Синегубова, больше всего досталось Купянску и Двуречной.
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«В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки. Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших от обстрелов за сутки не было», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в области. Наиболее пострадали Купянск и Двуречная".