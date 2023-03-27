За сутки пострадавших из-за боевых действий на Харьковщине нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял не менее 17 населенных пунктов в области. Наиболее пострадали Купянск и Двуречная.

«За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области», — сообщил в telegram Олег Синегубов.

Ранее перечень городов и сел, по которым ударили вражеские снаряды, привел Генштаб ВСУ. По информации Синегубова, больше всего досталось Купянску и Двуречной.

«В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки. Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших от обстрелов за сутки не было», — отметил начальник ХОВА.