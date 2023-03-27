За добу постраждалих через бойові дії на Харківщині немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів в області. Найбільше постраждали Куп’янськ та Дворічна.
“Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області”, – повідомив Олег Синєгубов.
Раніше перелік міст та сіл, по яких вдарили ворожі снаряди, навів Генштаб ЗСУ. За інформацією Синєгубова, найбільше дісталося Куп’янську та Дворічній.
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“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди” , – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів в області. Найбільше постраждали Куп’янськ та Дворічна".