За добу постраждалих через бойові дії на Харківщині немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстріляв щонайменше 17 населених пунктів в області. Найбільше постраждали Куп’янськ та Дворічна.

“Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області”, – повідомив Олег Синєгубов.

Раніше перелік міст та сіл, по яких вдарили ворожі снаряди, навів Генштаб ЗСУ. За інформацією Синєгубова, найбільше дісталося Куп’янську та Дворічній.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди” , – зазначив начальник ХОВА.