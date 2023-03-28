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Чиновник мэрии Харькова и директор ООО нанесли государству ущерб в 300 тыс грн

Происшествия 10:31   28.03.2023
Оксана Горун
Чиновник мэрии Харькова и директор ООО нанесли государству ущерб в 300 тыс грн

Предприниматель должен был отремонтировать дороги и тротуары на Алексеевке, а чиновник — проверить качество работ. Но оба «пошли другим путем», который их привел в суд.

«Досудебное расследование установило, что в 2020 году между Департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета и ООО заключен договор о проведении работ по капитальному ремонту дорог и тротуаров по ул. Ахсарова в Харькове. Однако директор предприятия решил завладеть бюджетными средствами. Выполненные работы не соответствовали прописанным в соглашении. Чиновник внес недостоверные сведения в официальные документы, а именно в акты приемки выполненных строительных работ», — сообщили подробности нехитрой схемы в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Все документы, не отражавшие реальность, чиновник и предприниматель заверили своими подписями и печатями. В результате бюджетные деньги отправились на счет ООО.

«Своими незаконными действиями обвиняемые нанесли государству тяжелые последствия на сумму почти 300 тысяч гривен», — сообщили в прокуратуре.

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Дело уже передали в суд. Предпринимателя и его «делового партнера» из мэрии обвиняют в  завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекшего тяжкие последствия. Кроме того, сотруднику департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета еще и предъявили обвинение в служебной халатности.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель должен был отремонтировать дороги и тротуары на Алексеевке, а чиновник — проверить качество работ. Но оба «пошли другим путем», который их привел в суд".