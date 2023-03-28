Чиновник мерії Харкова та директор ТОВ завдали державі збитків у 300 тис грн

Підприємець мав відремонтувати дороги та тротуари на Олексіївці, а чиновник – перевірити якість робіт. Але обидва “пішли іншим шляхом”, який їх привів до суду.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ укладено договір про проведення робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Ахсарова у м. Харкові. Проте директор підприємства вирішив заволодіти бюджетними коштами. Виконані роботи не відповідали тим, які були прописані в угоді. Службовець вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт“, — повідомили подробиці нехитрої схеми у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Усі документи, які не відображали реальність, чиновник та підприємець завірили своїми підписами та печатками. У результаті бюджетні гроші відправилися на рахунок ТОВ.

“Своїми незаконними діями обвинувачені спричинили державі тяжкі наслідки на суму майже 300 тисяч гривень”, – повідомили в прокуратурі.

Справу вже передали до суду. Підприємця та його “ділового партнера” ​​з мерії звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також за фактом складання, видачі посадовцем завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, співробітнику департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради ще й висунули звинувачення у службовій недбалості.