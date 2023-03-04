Шкільний автобус біля фронту та свята: як на Харківщині витрачають бюджети
Програми розвитку громад на прифронтовій Харківщині проаналізували експерти аналітичного центру “Обсерваторія демократії”. Виявились як своєчасні рішення, так і несподівані для воєнного часу витрати.
Аналітики вивчили програми розвитку 11 міських громад Харківської області (включно з Харковом). Такі програми фінансуються з місцевих бюджетів, які зараз здебільшого наповнюються коштом податків на зарплату. У всіх громад найвитратніші програми в основному націлені на розв’язання проблем у сферах благоустрою та ЖКГ, охорони здоров’я та освіти.
“Фактично, громади розділилися на дві групи: в семи – “лідерами” стали програми з благоустрою (у випадку Люботинської та Харківської громад – “розвиток та реформування ЖКГ”), а в чотирьох – програми з охорони здоров’я. Відсоток видатків на найдорожчу програму (відносно витрат на всі програми) коливається від 26% до 75%. Зазвичай, великий відсоток характерний саме для програм благоустрою і, зокрема, тих, що приймалися вже після початку повномасштабної війни”, – зазначили в блозі “Обсерваторії демократії” на “LB”.
Що стосується інших програм розвитку, то тут багато громад регіону “оригінальничають” – причому, як з урахуванням воєнних реалій, так і практично відкидаючи їх.
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” У Барвінківській громаді в бюджет на 2023 рік заклали майже 1,5 мільйона гривень на програму “Шкільний автобус”, судячи з усього, орієнтуючись на повернення офлайн-освіти на території прифронтової громади. Ще у Барвінківській та Лозівській громадах є окремі програми щодо нагородження відзнаками міської ради та вшанування святкових дат”, – зазначили аналітики.
Також не поскупилися багато мерій у питаннях висвітлення своєї діяльності у ЗМІ. За даними “Обсерваторії демократії”, такий пункт є у бюджетних видатках більшості громад Харківщини.
“У бюджетах на 2023 рік є нетипові та поодинокі кейси оригінальних програм. Наприклад, у Лозівській громаді витратять 2,3 мільйона гривень на спеціальну програму підтримки телерадіокомпанії “Лозова” (кейс нагадує окремий рядок у бюджеті обласного центру для “Харьковских Известий”), – наголосили автори блогу.
Деякі громади тим часом створили актуальні місцеві програми для розв’язання питань переселенців та безробіття.
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“Наприклад, у Зміївській та Первомайській громадах профінансовані спеціальні програми щодо внутрішньо переміщених осіб (в першому випадку – “розміщення та харчування”, в другому – “соціального захисту”). У декількох громадах (наприклад, Богодухівській, Зміївській, Балаклійській) є програми з організації тимчасових громадських робіт”, – повідомили аналітики “Обсерваторії демократії”.
Вони також зазначили, що в умовах скорочення бюджетів багато програм розвитку, прийнятих у громадах у попередні роки, залишилися зовсім без фінансування. На папері вони існують, але у бюджетах на 2023 рік не згадані.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 20:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Програми розвитку громад на прифронтовій Харківщині проаналізували експерти аналітичного центру “Обсерваторія демократії”. Виявились як своєчасні рішення, так і несподівані для воєнного часу витрати".