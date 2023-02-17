На матдопомогу для мешканців Харківщини в облбюджеті заклали 43,6 млн грн

Матдопомога призначена для людей, які “опинилися в скрутній життєвій ситуації”. Комусь дати грошей з бюджету, вирішує обласна комісія.

“Відповідно до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, передбачено 43,6 млн грн”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Кому допомагати матеріально, визначає обласна комісія з надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Останнє наразі засідання комісії відбулося 15 лютого.

“Члени Комісії розглянули 128 звернень. Також надано ґрунтовні роз’яснення щодо отримання одноразової матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету 32 заявникам”, – поінформували в облраді.

Зазначимо, що традиційно обласна комісія надає допомогу людям із тяжкими захворюваннями, яким потрібні гроші для проведення лікування. Також у “мирні” роки допомогу могли видати тим, чиє житло знищено чи серйозно постраждало внаслідок НП (переважно пожеж). Із заявами про надання матдопомоги мешканці Харківщини, як правило, звертаються до департаменту соцзахисту ХОВА.