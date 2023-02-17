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На матдопомогу для мешканців Харківщини в облбюджеті заклали 43,6 млн грн

Суспільство 12:59   17.02.2023
Оксана Горун
На матдопомогу для мешканців Харківщини в облбюджеті заклали 43,6 млн грн

Матдопомога призначена для людей, які “опинилися в скрутній життєвій ситуації”. Комусь дати грошей з бюджету, вирішує обласна комісія.

“Відповідно до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, передбачено 43,6 млн грн”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Кому допомагати матеріально, визначає обласна комісія з надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Останнє наразі засідання комісії відбулося 15 лютого.

Засідання обласної комісії, що виділяє матдопомогу жителям Харківщини

“Члени Комісії розглянули 128 звернень. Також надано ґрунтовні роз’яснення щодо отримання одноразової матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету 32 заявникам”, – поінформували в облраді.

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Зазначимо, що традиційно обласна комісія надає допомогу людям із тяжкими захворюваннями, яким потрібні гроші для проведення лікування. Також у “мирні” роки допомогу могли видати тим, чиє житло знищено чи серйозно постраждало внаслідок НП (переважно пожеж). Із заявами про надання матдопомоги мешканці Харківщини, як правило, звертаються до департаменту соцзахисту ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Матдопомога призначена для людей, які “опинилися в скрутній життєвій ситуації”. Комусь дати грошей з бюджету, вирішує обласна комісія".