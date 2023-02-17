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На матпомощь для жителей Харьковщины в областном бюджете заложили 43,6 млн грн

Общество 12:59   17.02.2023
Оксана Горун
На матпомощь для жителей Харьковщины в областном бюджете заложили 43,6 млн грн

Матпомощь предназначена для людей, «оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации». Кому дать денег из бюджета, решает областная комиссия.

«Согласно плану ассигнований общего фонда бюджета на 2023 год для предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, предусмотрено 43,6 млн грн», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Кому помогать материально, определяет областная комиссия по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Последнее на данный момент заседание комиссии состоялось 15 феваля.

Заседания областной комиссии, выделяющей матпомощь жителям Харьковщины

«Члены Комиссии рассмотрели 128 обращений. Также предоставлены обстоятельные разъяснения по получению единовременной материальной помощи за счет областного бюджета 32 заявителям», — проинформировали в облсовете.

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Отметим, что традиционно областная комиссия оказывает помощь людям с тяжелыми заболеваниями, которым необходимы средства для проведения лечения. Также в «мирные» годы помощь могли выдать тем, чье жилье уничтожено или серьезно пострадало в результате ЧП (в основном пожаров). С заявлениями о предоставлении матпомощи жители Харьковщины, как правило, обращаются в департамент соцзащиты ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Матпомощь предназначена для людей, «оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации». Кому дать денег из бюджета, решает областная комиссия".