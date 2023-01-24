Жителям Харьковщины сообщили, куда обращаться с вопросами о выплатах
В Харьковской области работают «горячие линии», где ответят на вопросы из сферы социальной защиты, в том числе — о выплатах.
Важные номера для всех, кто рассчитывает на помощь от государства, напомнила пресс-служба Харьковской ОВА. С наиболее распространенными сейчас вопросами, касающимися различных выплат социальных пособий, можно обращаться по номеру (066) 283 41 43.
Разобраться с оформлением справки ВПЛ, обеспечением санаторно-курортным лечением, средствами реабилитации отдельных категорий граждан, социальной защитой пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы помогут по номеру (097) 081 52 96.
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Специалисты департамента соцзащиты ХОВА готовы консультировать граждан по телефону с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу – с 9:00 до 15:00.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 12:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области работают «горячие линии», где ответят на вопросы из сферы социальной защиты, в том числе — о выплатах".