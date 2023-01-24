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Жителям Харківщини повідомили, куди звертатися з питаннями щодо виплат

Суспільство 12:23   24.01.2023
Оксана Горун
Жителям Харківщини повідомили, куди звертатися з питаннями щодо виплат

У Харківській області працюють “гарячі лінії”, де дадуть відповіді на питання зі сфери соціального захисту, у тому числі – щодо виплат.

Важливі номери для всіх, хто розраховує на допомогу держави, нагадала пресслужба Харківської ОВА. З найбільш поширеними зараз питаннями щодо різних виплат державних соціальних допомог можна звертатися за номером (066) 283 41 43.

Гарячі лінії департаменту соцзахисту ХОВА

Розібратися з оформленням довідки ВПО, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації окремих категорій громадян, соціальним захистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером (097) 081 52 96.

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Фахівці департаменту соцзахисту ХОВА готові консультувати громадян телефоном з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю – з 9:00 до 15:00.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області працюють “гарячі лінії”, де дадуть відповіді на питання зі сфери соціального захисту, у тому числі – щодо виплат".