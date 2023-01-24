Жителям Харківщини повідомили, куди звертатися з питаннями щодо виплат

У Харківській області працюють “гарячі лінії”, де дадуть відповіді на питання зі сфери соціального захисту, у тому числі – щодо виплат.

Важливі номери для всіх, хто розраховує на допомогу держави, нагадала пресслужба Харківської ОВА. З найбільш поширеними зараз питаннями щодо різних виплат державних соціальних допомог можна звертатися за номером (066) 283 41 43.

Розібратися з оформленням довідки ВПО, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, засобами реабілітації окремих категорій громадян, соціальним захистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером (097) 081 52 96.

Фахівці департаменту соцзахисту ХОВА готові консультувати громадян телефоном з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю – з 9:00 до 15:00.