Школьный автобус у фронта и празднования: куда на Харьковщине тратят бюджеты

Программы развития громад на прифронтовой Харьковщине проанализировали эксперты аналитического центра «Обсерватория демократии». Обнаружились как своевременные решения, так и неожиданные для военного времени расходы.

Аналитики изучили программы развития 11 городских громад Харьковской области (включая Харьков). Такие программы финансируются из местных бюджетов, которые сейчас в основном наполняются за счет налогов на зарплату. У всех громад самые затратные программы в основном нацелены на решение проблем в сферах благоустройства и ЖКХ, здравоохранения и образования.

«Фактически, громады разделились на две группы: в семи – «лидерами» стали программы по благоустройству (в случае Люботинской и Харьковской громад – «развитие и реформирование ЖКХ»), а в четырех – программы по здравоохранению. Процент расходов на самую дорогую программу (по отношению к расходам на все программы) колеблется от 26% до 75%. Обычно большой процент характерен именно для программ благоустройства и, в частности, принимавшихся уже после начала полномасштабной войны», — отметили в блоге «Обсерватории демократии» на «LB».

Что касается других программ развития, то тут многие громады региона «оригинальничают» — причем, как учитывая военные реалии, так и практически отрицая их.

«В Барвенковской громаде в бюджет на 2023 год заложили почти 1,5 миллиона гривен на программу «Школьный автобус», судя по всему, ориентируясь на возвращение офлайн образования на территории прифронтовой громады. Еще в Барвенковской и Лозовской громадах есть отдельные программы по награждению отличиями городского совета и празднованию праздничных дат», — отметили аналитики.

Также не поскупились многие мэрии в вопросах освещения своей деятельности в СМИ. По данным «Обсерватории демократии», такой пункт есть в бюджетных расходах большинства громад Харьковщины.

«В бюджетах на 2023 год есть нетипичные и единичные кейсы оригинальных программ. К примеру, в Лозовской громаде потратят 2,3 миллиона гривен на специальную программу поддержки телерадиокомпании «Лозовая» (кейс напоминает отдельную строчку в бюджете областного центра для «Харьковских Известий»)», — подчеркнули авторы блога.

Некоторые громады тем временем создали актуальные местные программы, учитывающие вопросы переселенцев и безработицы.

«Например, в Змиевской и Первомайской громадах профинансированы специальные программы по внутренне перемещенным лицам (в первом случае – «размещение и питание», во втором – «социальная защита»). В нескольких громадах (например, Богодуховской, Змиевской, Балаклейской) есть программы по организации временных общественных работ», — сообщили аналитики «Обсерватории демократии».

Они также отметили, что в условиях сокращения бюджетов многие программы развития, принятые в громадах в предыдущие годы, остались вовсе без финансирования. На бумаге они существуют, но в бюджетах на 2023 год не упомянуты.