14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка.
На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник сохраняет присутствие в приграничных районах Белгородской области. Также обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочковое.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".