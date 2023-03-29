Live
  • Среда 29.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🟢

14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Происшествия 18:34   29.03.2023
Елена Нагорная
14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник сохраняет присутствие в приграничных районах Белгородской области. Также обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочковое.

Читайте также: Армия РФ обстреляла село на Купянщине: три раненые

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:16
Харьковчанам, чье жилье пострадало от обстрелов, могут бесплатно вывезти мусор
17:56
На Харьковщине авто наехало на мину: погибли мужчина и подросток, двое ранены
17:21
Рецидивист продавал несуществующие товары, сидя в Харьковском СИЗО
16:24
«Наибольшую опасность представляет кладбище №17» – харьковское КП «Ритуал»
14:11
В Харькове двое военных помогали призывникам избежать мобилизации

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".