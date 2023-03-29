14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник сохраняет присутствие в приграничных районах Белгородской области. Также обстрелял районы населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочковое.