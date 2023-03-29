14 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Супротивник зберігає присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Також обстріляв райони населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове.