Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Интенсивность обстрелов Харьковщины, исходя из данных сводки Генштаба, вновь возросла.

Так, за прошедшие сутки только на севере Харьковской области — у границы — враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов.

«Среди них: Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, обстрелы продолжались у линии фронта на Купянском направлении. Там под ударами оказались сам Купянск, а также — Двуречная, Колодезное, Западное, Петропавловка и Кисловка.

О наступлениях врага в направлении населенных пунктов на Харьковщине Генштаб не сообщил, однако на всех направлениях на фронте продолжаются вражеские атаки. За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 вражеских попыток наступать.

Кроме того, армия РФ за сутки нанесла в целом по территории Украины 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершила 34 обстрела из РСЗО.