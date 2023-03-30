Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Интенсивность обстрелов Харьковщины, исходя из данных сводки Генштаба, вновь возросла.
Так, за прошедшие сутки только на севере Харьковской области — у границы — враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов.
«Среди них: Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово», — проинформировали в Генштабе ВСУ.
Кроме того, обстрелы продолжались у линии фронта на Купянском направлении. Там под ударами оказались сам Купянск, а также — Двуречная, Колодезное, Западное, Петропавловка и Кисловка.
О наступлениях врага в направлении населенных пунктов на Харьковщине Генштаб не сообщил, однако на всех направлениях на фронте продолжаются вражеские атаки. За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 вражеских попыток наступать.
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Кроме того, армия РФ за сутки нанесла в целом по территории Украины 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершила 34 обстрела из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интенсивность обстрелов Харьковщины, исходя из данных сводки Генштаба, вновь возросла".