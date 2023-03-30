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Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:19   30.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Інтенсивність обстрілів Харківщини, виходячи з даних зведення Генштабу, знову зросла.

Так, минулої доби лише на півночі Харківської області – біля кордону – ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів.

Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Крім того, обстріли тривали вздовж лінії фронту на Куп’янському напрямку. Там під ударами опинилися сам Куп’янськ, а також – Дворічна, Колодязне, Западне, Петропавлівка і Кислівка.

Про наступ ворога в напрямку населених пунктів на Харківщині Генштаб не повідомив. Проте на всіх напрямках на фронті продовжуються ворожі атаки. Минулої доби Сили оборони України відбили понад 60 ворожих спроб наступати.

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Крім того, армія РФ за добу завдала в цілому по території України 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 34 обстріли з РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 07:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтенсивність обстрілів Харківщини, виходячи з даних зведення Генштабу, знову зросла".