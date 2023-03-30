Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Інтенсивність обстрілів Харківщини, виходячи з даних зведення Генштабу, знову зросла.

Так, минулої доби лише на півночі Харківської області – біля кордону – ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів.

“Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Крім того, обстріли тривали вздовж лінії фронту на Куп’янському напрямку. Там під ударами опинилися сам Куп’янськ, а також – Дворічна, Колодязне, Западне, Петропавлівка і Кислівка.

Про наступ ворога в напрямку населених пунктів на Харківщині Генштаб не повідомив. Проте на всіх напрямках на фронті продовжуються ворожі атаки. Минулої доби Сили оборони України відбили понад 60 ворожих спроб наступати.

Крім того, армія РФ за добу завдала в цілому по території України 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 34 обстріли з РСЗВ.