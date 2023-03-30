По кругу «Южный вокзал» в Харькове в пятницу временно не будут ходить трамваи

С 9:30 до 16:00 31 марта в Харькове будет приостановлено движение трамваев по разворотному кругу «Южный вокзал».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в пресс-службе горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№1: не курсирует;

№6 (часть 1): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

№6 (часть 2): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

№7: разворотный круг «Новоселовка» — ул. Николая Бажана — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка»;

№20: разворотный круг «пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».