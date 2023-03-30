Live
  • Четверг 30.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

По кругу «Южный вокзал» в Харькове в пятницу временно не будут ходить трамваи

Общество 19:15   30.03.2023
Елена Нагорная
По кругу «Южный вокзал» в Харькове в пятницу временно не будут ходить трамваи

С 9:30 до 16:00 31 марта в Харькове будет приостановлено движение трамваев по разворотному кругу «Южный вокзал».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в пресс-службе горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№1: не курсирует;

№6 (часть 1): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

№6 (часть 2): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

№7: разворотный круг «Новоселовка» — ул. Николая Бажана — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка»;

№20: разворотный круг «пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».

Читайте также: В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:52
Мельник показал разбитые армией РФ дома жителей Купянщины (фото)
18:31
Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ
18:08
Распятый пес на Северной Салтовке в Харькове: делом занялась полиция
17:35
Синегубов назвал сроки, когда вернут свет на все деоккупированные территории
17:15
13-летняя девочка ранена на Харьковщине в результате обстрела — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По кругу «Южный вокзал» в Харькове в пятницу временно не будут ходить трамваи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 19:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 16:00 31 марта в Харькове будет приостановлено движение трамваев по разворотному кругу «Южный вокзал».".