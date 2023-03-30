Через ремонт колії біля Південного вокзалу трамваї в п’ятницю змінять маршрути
З 9:30 до 16:00 31 березня у Харкові буде припинено рух трамваїв по розворотному колу «Південний вокзал».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у пресслужбі міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№1: не курсує;
№6 (частина 1): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
№6 (частина 2): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
№7: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
№20: розворотне коло «пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
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Ви читали новину: «Через ремонт колії біля Південного вокзалу трамваї в п’ятницю змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 16:00 31 березня у Харкові буде припинено рух трамваїв по розворотному колу «Південний вокзал».".