Угрожали расстрелять: в Изюме трое военных РФ ограбили гражданских
Правоохранители идентифицировали трех оккупантов, которые требовали деньги у жителей Харьковщины и угрожали им расстрелом.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В мае прошлого года во время оккупации города Изюм трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими.
Оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова вблизи передних колес автомобиля. После этого военные РФ потребовали деньги у мужчин, а также добавили, что в случае отказа они выстрелят в них.
Правоохранители установили личности оккупантов, потерпевшие их опознали.
Военные РФ обвиняются по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали трех оккупантов, которые требовали деньги у жителей Харьковщины и угрожали им расстрелом.".