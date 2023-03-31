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Угрожали расстрелять: в Изюме трое военных РФ ограбили гражданских

16:11   31.03.2023
Виктория Яковенко
Угрожали расстрелять: в Изюме трое военных РФ ограбили гражданских

Правоохранители идентифицировали трех оккупантов, которые требовали деньги у жителей Харьковщины и угрожали им расстрелом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В мае прошлого года во время оккупации города Изюм трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова вблизи передних колес автомобиля. После этого военные РФ потребовали деньги у мужчин, а также добавили, что в случае отказа они выстрелят в них.

Правоохранители установили личности оккупантов, потерпевшие их опознали.

Военные РФ обвиняются по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 16:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали трех оккупантов, которые требовали деньги у жителей Харьковщины и угрожали им расстрелом.".