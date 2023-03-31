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Погрожували розстріляти: в Ізюмі троє військових РФ пограбували цивільних

16:11   31.03.2023
Вікторія Яковенко
Погрожували розстріляти: в Ізюмі троє військових РФ пограбували цивільних

Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які вимагали гроші у мешканців Харківщини та погрожували їм розстрілом.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У травні минулого року під час окупації міста Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.

Окупанти двічі вистрілили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього військові РФ почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять у них.

Правоохоронці встановили особи окупантів, потерпілі їх опізнали.

Військові РФ обвинувачуються за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
02
Фото: Харківська обласна прокуратура
03
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які вимагали гроші у мешканців Харківщини та погрожували їм розстрілом.".