Погрожували розстріляти: в Ізюмі троє військових РФ пограбували цивільних
Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які вимагали гроші у мешканців Харківщини та погрожували їм розстрілом.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У травні минулого року під час окупації міста Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.
Окупанти двічі вистрілили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього військові РФ почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять у них.
Правоохоронці встановили особи окупантів, потерпілі їх опізнали.
Військові РФ обвинувачуються за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які вимагали гроші у мешканців Харківщини та погрожували їм розстрілом.".