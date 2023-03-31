Погрожували розстріляти: в Ізюмі троє військових РФ пограбували цивільних

Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які вимагали гроші у мешканців Харківщини та погрожували їм розстрілом.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У травні минулого року під час окупації міста Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.

Окупанти двічі вистрілили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього військові РФ почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять у них.

Правоохоронці встановили особи окупантів, потерпілі їх опізнали.

Військові РФ обвинувачуються за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ).