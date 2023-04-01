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ДТП в Харькове: автомобиль влетел в забор у дома, пострадал ребенок (фото)

Происшествия 17:24   01.04.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: автомобиль влетел в забор у дома, пострадал ребенок (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое случилось около 12:30 на улице Дудинской в Новобаварском районе.

«1 апреля около 12:30 по улице Дудинской произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos под управлением 39-летнего водителя и Chevrolet Cruze под управлением 34-летнего мужчины, которые двигались в попутном направлении. От удара одно из транспортных средств въехало в забор частного домовладения, другое – совершило наезд на дорожный знак», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Предварительно следователи установили, что водитель Daewoo Lanos был пьян. В ДТП пострадал его 13-летний сын.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • «По данному факту возбуждено уголовное производство», — уточнили полицейские.

    ДТП в Харькове 1 апреля 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 17:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое случилось около 12:30 на улице Дудинской в Новобаварском районе".