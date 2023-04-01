ДТП в Харькове: автомобиль влетел в забор у дома, пострадал ребенок (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое случилось около 12:30 на улице Дудинской в Новобаварском районе.
«1 апреля около 12:30 по улице Дудинской произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos под управлением 39-летнего водителя и Chevrolet Cruze под управлением 34-летнего мужчины, которые двигались в попутном направлении. От удара одно из транспортных средств въехало в забор частного домовладения, другое – совершило наезд на дорожный знак», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Предварительно следователи установили, что водитель Daewoo Lanos был пьян. В ДТП пострадал его 13-летний сын.
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«По данному факту возбуждено уголовное производство», — уточнили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 17:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое случилось около 12:30 на улице Дудинской в Новобаварском районе".