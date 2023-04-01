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ДТП у Харкові: автомобіль влетів у паркан біля будинку, постраждала дитина

Події 17:24   01.04.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: автомобіль влетів у паркан біля будинку, постраждала дитина

Поліція з’ясовує обставини ДТП, що трапилася близько 12:30 на вулиці Дудинській у Новобаварському районі.

“1 квітня близько 12:30 по вулиці Дудинській сталося зіткнення автомобілей Daewoo Lanos під керуванням 39-річного водія та Chevrolet Cruze під керуванням 34-річного чоловіка, які рухались у попутному напрямку. Від удару один з транспортних засобів в’їхав у паркан приватного домоволодіння, інший – скоїв наїзд на дорожній знак”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Попередньо слідчі встановили, що водій Daewoo Lanos був п’яний. У ДТП постраждав його 13-річний син.

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    • “За цим фактом порушено кримінальне провадження”, – уточнили поліцейські.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 17:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція з’ясовує обставини ДТП, що трапилася близько 12:30 на вулиці Дудинській у Новобаварському районі".