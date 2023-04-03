Среди вызволенных из плена украинцев — гражданский из села Липцы под Харьковом

Украина вернула из плена двенадцать своих граждан: десятерых военных и двоих гражданских. Среди них пятеро тяжелораненых. Один из гражданских — житель села Липцы Харьковской области, которого захватчики удерживали как заложника.

Десятеро защитников — солдаты и сержанты ВСУ. Они были захвачены в плен в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине. Второй гражданский — из Мариуполя, сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции», — отметили в штабе.

Видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В ведомстве сообщили, что с начала полномасштабного вторжения из плена освобождено уже 2005 украинцев.