Серед визволених із полону українців – цивільний із села Липці під Харковом
Україна повернула з полону дванадцятьох своїх громадян: десятьох військових та двох цивільних. Серед них п’ятеро важкопоранених. Один із цивільних – мешканець села Липці Харківської області, якого загарбники утримували як заручника.
Десятеро захисників – солдати та сержанти ЗСУ. Вони були захоплені в полон у боях біля Бахмута, сіл Опитне та Оріхово-Василівка на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Другий цивільний – з Маріуполя, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
“24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула в Росію всіх п’ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції”, – зазначили у штабі.
Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
У відомстві повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.
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Ви читали новину: «Серед визволених із полону українців – цивільний із села Липці під Харковом»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна повернула з полону дванадцятьох своїх громадян: десятьох військових та двох цивільних. Серед них п’ятеро важкопоранених. Один із цивільних – мешканець села Липці Харківської області, якого загарбники утримували як заручника.".