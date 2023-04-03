Серед визволених із полону українців – цивільний із села Липці під Харковом

Україна повернула з полону дванадцятьох своїх громадян: десятьох військових та двох цивільних. Серед них п’ятеро важкопоранених. Один із цивільних – мешканець села Липці Харківської області, якого загарбники утримували як заручника.

Десятеро захисників – солдати та сержанти ЗСУ. Вони були захоплені в полон у боях біля Бахмута, сіл Опитне та Оріхово-Василівка на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Другий цивільний – з Маріуполя, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула в Росію всіх п’ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції”, – зазначили у штабі.

Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У відомстві повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.