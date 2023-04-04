«Выехать или готовиться»: Верещук дала совет жителям оккупированных территорий

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук советует жителям временно оккупированных территорий «выехать в третьи страны или готовиться».

Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, на временно оккупированных территориях сейчас тревожно. Поэтому Верещук советует жителям беречь себя и детей.

«Оккупационные чиновники еще имеют немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится», — отметила Верещук.

Как сообщал 13 марта глава ХОВА Олег Синегубов, под временной оккупацией в Харьковской области по-прежнему остаются 29 населенных пунктов, а еще три, среди которых село Гряниковка Купянского района, считают «серой зоной».