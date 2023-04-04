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«Выехать или готовиться»: Верещук дала совет жителям оккупированных территорий

Политика 20:27   04.04.2023
Елена Нагорная
«Выехать или готовиться»: Верещук дала совет жителям оккупированных территорий

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук советует жителям временно оккупированных территорий «выехать в третьи страны или готовиться».

Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, на временно оккупированных территориях сейчас тревожно. Поэтому Верещук советует жителям беречь себя и детей.

«Оккупационные чиновники еще имеют немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится», — отметила Верещук.

Как сообщал 13 марта глава ХОВА Олег Синегубов, под временной оккупацией в Харьковской области по-прежнему остаются 29 населенных пунктов, а еще три, среди которых село Гряниковка Купянского района, считают «серой зоной».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук советует жителям временно оккупированных территорий «выехать в третьи страны или готовиться».".