“Виїхати або готуватися”: Верещук дала пораду жителям окупованих територій

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук радить мешканцям тимчасово окупованих територій “виїхати до третіх країн або готуватися”.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. За її словами, на тимчасово окупованих територіях наразі тривожно. Тому Верещук радить мешканцям берегти себе та дітей.

“Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якби забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде”, – зазначила Верещук.

Як повідомляв 13 березня голова ХОВА Олег Синєгубов, під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають «сірою зоною».