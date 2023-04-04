“Виїхати або готуватися”: Верещук дала пораду жителям окупованих територій
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук радить мешканцям тимчасово окупованих територій “виїхати до третіх країн або готуватися”.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. За її словами, на тимчасово окупованих територіях наразі тривожно. Тому Верещук радить мешканцям берегти себе та дітей.
“Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якби забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде”, – зазначила Верещук.
Як повідомляв 13 березня голова ХОВА Олег Синєгубов, під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають «сірою зоною».
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук радить мешканцям тимчасово окупованих територій “виїхати до третіх країн або готуватися”.".