В Укрэнерго оценили масштабы разрушений от ударов РФ за отопительный сезон

Более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергообъектам Украины. Более 250 из них попали в цели — 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разной степени повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.

В НЭК «Укрэнерго» подвели итоги отопительного сезона.

В национальной энергетической компании отмечают, что по состоянию на сегодня возвращено в работу, хотя иногда и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

«Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не гас свет», — добавили в «Укрэнерго».

По оценке Всемирного банка и ПРООН, масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме исключительные: только первоочередные потребности на восстановление и защиту высоковольтной сети «Укрэнерго» в этом году составляют почти миллиард долларов.