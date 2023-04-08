В Укрэнерго оценили масштабы разрушений от ударов РФ за отопительный сезон
Более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергообъектам Украины. Более 250 из них попали в цели — 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разной степени повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.
В НЭК «Укрэнерго» подвели итоги отопительного сезона.
В национальной энергетической компании отмечают, что по состоянию на сегодня возвращено в работу, хотя иногда и частично, 80% поврежденной магистральной сети.
«Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не гас свет», — добавили в «Укрэнерго».
По оценке Всемирного банка и ПРООН, масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме исключительные: только первоочередные потребности на восстановление и защиту высоковольтной сети «Укрэнерго» в этом году составляют почти миллиард долларов.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 10:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергообъектам Украины. Более 250 из них попали в цели — 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разной степени повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.".