В Укренерго оцінили масштаби руйнувань від ударів РФ за опалювальний сезон
Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили в цілі – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні та отримали різного ступеня пошкодження усі теплові та гідроелектростанції.
У НЕК “Укренерго” підбили підсумки опалювального сезону.
У національній енергетичній компанії зазначають, що наразі повернуто в роботу, хоча іноді й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.
“Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Не можемо розраховувати, що російські атаки припиняться. Але будемо 24/7 робити усе можливе, щоб в українських містах не згасало світло”, – додали в “Укренерго”.
За оцінкою Світового банку та ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, є винятковими: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цього року становлять майже мільярд доларів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 10:56;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили в цілі – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні та отримали різного ступеня пошкодження усі теплові та гідроелектростанції.".