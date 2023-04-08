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В Укренерго оцінили масштаби руйнувань від ударів РФ за опалювальний сезон

Економіка 10:56   08.04.2023
Елена Нагорная
В Укренерго оцінили масштаби руйнувань від ударів РФ за опалювальний сезон

Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили в цілі – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні та отримали різного ступеня пошкодження усі теплові та гідроелектростанції.

У НЕК “Укренерго” підбили підсумки опалювального сезону.

У національній енергетичній компанії зазначають, що наразі повернуто в роботу, хоча іноді й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

“Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону. Не можемо розраховувати, що російські атаки припиняться. Але будемо 24/7 робити усе можливе, щоб в українських містах не згасало світло”, – додали в “Укренерго”.

За оцінкою Світового банку та ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, є винятковими: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цього року становлять майже мільярд доларів.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Економіка, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 10:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергооб’єктах України. Понад 250 із них влучили в цілі – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні та отримали різного ступеня пошкодження усі теплові та гідроелектростанції.".