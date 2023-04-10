Энергетик из Харьковщины получил медаль «За содействие ВСУ» от Резникова

Энергетику из Харьковской области вручили медаль от министра обороны Украины Алексея Резникова «За содействие Вооруженным Силам Украины».

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». В марте прошлого года, когда продолжались бои за Харьков, Владимир со своей бригадой начал восстанавливать электросети, поврежденные врагом.

«С саперами проходили метр за метром, участок за участком. Увидели тогда многое: уничтоженную технику оккупантов неподалеку от наших линий, неразорванные снаряды от РСЗО и мины возле опор. Все работали очень быстро и слаженно. Понимали, что в любой момент может начаться обстрел», – рассказал Владимир.

Владимир добавил, что враг неоднократно обстреливал его бригаду во время восстановительных работ. К счастью, никто не пострадал.

«Гордимся нашими коллегами и желаем, чтобы они как можно быстрее вспомнили, как это – работать под мирным небом», — отметили в «Укрэнерго».