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Энергетик из Харьковщины получил медаль «За содействие ВСУ» от Резникова

Общество 15:55   10.04.2023
Виктория Яковенко
Энергетик из Харьковщины получил медаль «За содействие ВСУ» от Резникова Фото: НЭК «Укрэнерго»

Энергетику из Харьковской области вручили медаль от министра обороны Украины Алексея Резникова «За содействие Вооруженным Силам Украины».

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго». В марте прошлого года, когда продолжались бои за Харьков, Владимир со своей бригадой начал восстанавливать электросети, поврежденные врагом.

«С саперами проходили метр за метром, участок за участком. Увидели тогда многое: уничтоженную технику оккупантов неподалеку от наших линий, неразорванные снаряды от РСЗО и мины возле опор. Все работали очень быстро и слаженно. Понимали, что в любой момент может начаться обстрел», – рассказал Владимир.

Владимир добавил, что враг неоднократно обстреливал его бригаду во время восстановительных работ. К счастью, никто не пострадал.

«Гордимся нашими коллегами и желаем, чтобы они как можно быстрее вспомнили, как это – работать под мирным небом», — отметили в «Укрэнерго».

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Фото: НЭК «Укрэнерго»
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Фото: НЭК «Укрэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 15:55;

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