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Енергетик з Харківщини отримав медаль “За сприяння ЗСУ” від Резнікова

Суспільство 15:55   10.04.2023
Вікторія Яковенко
Енергетик з Харківщини отримав медаль “За сприяння ЗСУ” від Резнікова Фото: НЕК “Укренерго”

Енергетик з Харківської області отримав медаль від міністра оборони України Олексія Резнікова «За сприяння Збройним Силам України».

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”. У березні минулого року, ще коли тривали бої за Харків, Володимир зі своєю бригадою почав відновлювати електромережі, пошкоджені ворогом.

«Із саперами проходили метр за метром, ділянку за ділянкою. Побачили тоді багато чого: знищену техніку окупантів неподалік наших ліній, нерозірвані снаряди від РСЗВ та міни біля опор. Всі працювали дуже швидко та злагоджено. Розуміли, що у будь-який момент може розпочатися обстріл», – розповів Володимир.

Володимир додав, що ворог неодноразово обстрілював його бригаду під час відновлювальних робіт. На щастя, ніхто не постраждав.

«Пишаємось нашими колегами та бажаємо, щоб вони якнайшвидше згадали, як це –  працювати під мирним небом», – зазначили в «Укренерго».

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Фото: НЕК “Укренерго”
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Фото: НЕК “Укренерго”

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Автор: Вікторія Яковенко

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