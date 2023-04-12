Сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове — мэрия
В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на товары для сада и огорода.
Приобрести семена, саженцы деревьев, цветов и другие необходимые товары (почвы, удобрения, горшки и т.п.) можно на рынках и в специализированных магазинах города. Рассаду овощных культур (томаты, капуста, огурцы) обычно начинают продавать позже, сообщили в мэрии Харькова.
На рынках цены на саженцы плодовых деревьев в среднем составляют 200 грн за 1 шт., хвойные растения (туя, можжевельник) можно купить – от 180 грн за шт., рассаду клубники – от 8 до 15 грн, рассаду цветов (петунии, лилейники, гвоздики) – от 30 до 50 грн. Саженцы роз стоят от 50 грн за 1 шт., гортензий – от 150 грн, гибискусов – от 80 грн, луковицы лилий – от 60 грн.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на товары для сада и огорода.".