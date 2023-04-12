Скільки коштують товари для саду та городу у Харкові – мерія

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни у Харкові на товари для саду та городу.

Придбати насіння, саджанці дерев та квітів й інші необхідні товари (ґрунти, добрива, горщики тощо) можна на ринках та у спеціалізованих магазинах міста. Розсаду овочевих культур (томати, капуста, огірки) зазвичай починають продавати пізніше, повідомили у мерії Харкова.

На ринках ціни на саджанці плодових дерев у середньому становлять 200 грн за 1 шт., хвойні рослини (туя, ялівець) можна купити — від 180 грн за шт., розсаду полуниці — від 8 до 15 грн, розсаду квітів (петунії, лілійники, гвоздики) – від 30 до 50 грн. Саджанці троянд коштують від 50 грн за 1 шт., гортензій — від 150 грн, гібіскусів — від 80 грн, цибулини лілій — від 60 грн.