Харьковские теробороновцы сделали подарок известному телеведущему (видео)

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны подарили украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Комарову флаг Украины с логотипом подразделения. А тот, в свою очередь, поблагодарил защитников за оборону города Бахмут Донецкой области.

Видео опубликовали на Facebook-странице 127-й бригады.

«Ребята настоящие герои. Они сейчас в Бахмуте. Я очень благодарен и передаю привет 127-й бригаде, дяде Роме и всем защитникам Бахмута. Вы настоящие герои! Спасибо вам! Возвращайтесь живыми и берегите себя», — обратился к защитникам Комаров.

Видео: 127-я бригада ТрО