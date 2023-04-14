Харьковские теробороновцы сделали подарок известному телеведущему (видео)
Фото: 127-я бригада ТрО
Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны подарили украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Комарову флаг Украины с логотипом подразделения. А тот, в свою очередь, поблагодарил защитников за оборону города Бахмут Донецкой области.
Видео опубликовали на Facebook-странице 127-й бригады.
«Ребята настоящие герои. Они сейчас в Бахмуте. Я очень благодарен и передаю привет 127-й бригаде, дяде Роме и всем защитникам Бахмута. Вы настоящие герои! Спасибо вам! Возвращайтесь живыми и берегите себя», — обратился к защитникам Комаров.
Видео: 127-я бригада ТрО
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны подарили украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Комарову флаг Украины с логотипом подразделения. А тот, в свою очередь, поблагодарил защитников за оборону города Бахмут Донецкой области.".