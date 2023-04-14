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Харьковские теробороновцы сделали подарок известному телеведущему (видео)

Общество 20:13   14.04.2023
Елена Нагорная
Харьковские теробороновцы сделали подарок известному телеведущему (видео) Фото: 127-я бригада ТрО

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны подарили украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Комарову флаг Украины с логотипом подразделения. А тот, в свою очередь, поблагодарил защитников за оборону города Бахмут Донецкой области.

Видео опубликовали на Facebook-странице 127-й бригады.

«Ребята настоящие герои. Они сейчас в Бахмуте. Я очень благодарен и передаю привет 127-й бригаде, дяде Роме и всем защитникам Бахмута. Вы настоящие герои! Спасибо вам! Возвращайтесь живыми и берегите себя», — обратился к защитникам Комаров.

Видео: 127-я бригада ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны подарили украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Комарову флаг Украины с логотипом подразделения. А тот, в свою очередь, поблагодарил защитников за оборону города Бахмут Донецкой области.".