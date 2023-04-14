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Харківські тероборонівці зробили подарунок відомому телеведучому (відео)

Суспільство 20:13   14.04.2023
Олена Нагорна
Харківські тероборонівці зробили подарунок відомому телеведучому (відео)

Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони подарували українському ведучому та журналісту Дмитру Комарову прапор України з логотипом підрозділу. А той, своєю чергою, подякував захисникам за оборону міста Бахмут Донецької області.

Відео опублікували на Facebook-сторінці 127-ї бригади.

“Хлопці справжні герої. Вони зараз у Бахмуті. Я дуже вдячний і передаю привіт 127-й бригаді, дяді Ромі та всім захисникам Бахмута. Ви справжні герої! Дякуємо вам! Повертайтесь живими та бережіть себе”, – звернувся до захисників Комаров.

Відео: 127-ма бригада ТрО

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони подарували українському ведучому та журналісту Дмитру Комарову прапор України з логотипом підрозділу. А той, своєю чергою, подякував захисникам за оборону міста Бахмут Донецької області.".