Харківські тероборонівці зробили подарунок відомому телеведучому (відео)
Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони подарували українському ведучому та журналісту Дмитру Комарову прапор України з логотипом підрозділу. А той, своєю чергою, подякував захисникам за оборону міста Бахмут Донецької області.
Відео опублікували на Facebook-сторінці 127-ї бригади.
“Хлопці справжні герої. Вони зараз у Бахмуті. Я дуже вдячний і передаю привіт 127-й бригаді, дяді Ромі та всім захисникам Бахмута. Ви справжні герої! Дякуємо вам! Повертайтесь живими та бережіть себе”, – звернувся до захисників Комаров.
Відео: 127-ма бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони подарували українському ведучому та журналісту Дмитру Комарову прапор України з логотипом підрозділу. А той, своєю чергою, подякував захисникам за оборону міста Бахмут Донецької області.".