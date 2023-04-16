Терехов на Пасху посетил несколько храмов Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил религиозные общины за гуманитарную поддержку горожан, сообщил горсовет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 16 апреля, посетил несколько храмов, где поздравил горожан с Воскресением Христовым.

«Это вторая Пасха, которую мы встречаем во время войны, но верю, что уже следующая будет мирной для Харькова и всей Украины. Поздравляю с Пасхой каждого из вас и склоняюсь к земле перед нашими защитниками за то, что сегодня мы можем привычно отмечать этот праздник. Желаю победы Украине, тепла и света вашим семьям, спокойной и мирной жизни – вам! Христос воскрес!» – обратился к верующим Игорь Терехов.