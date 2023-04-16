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Терехов на Пасху посетил несколько храмов Харькова

Общество 13:46   16.04.2023
Оксана Якушко
Терехов на Пасху посетил несколько храмов Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил религиозные общины за гуманитарную поддержку горожан, сообщил горсовет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 16 апреля, посетил несколько храмов, где поздравил горожан с Воскресением Христовым.

«Это вторая Пасха, которую мы встречаем во время войны, но верю, что уже следующая будет мирной для Харькова и всей Украины. Поздравляю с Пасхой каждого из вас и склоняюсь к земле перед нашими защитниками за то, что сегодня мы можем привычно отмечать этот праздник. Желаю победы Украине, тепла и света вашим семьям, спокойной и мирной жизни – вам! Христос воскрес!» – обратился к верующим Игорь Терехов.

Читайте также: Терехов «В этот день к каждому из нас Господь ближе, чем когда-либо»

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил религиозные общины за гуманитарную поддержку горожан, сообщил горсовет.".