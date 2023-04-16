Терехов на Великдень завітав до кількох храмів Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов подякував релігійним громадам за гуманітарну підтримку городян, повідомила міськрада.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 квітня, відвідав кілька храмів, де привітав харків’ян із Воскресінням Христовим.

«Це другий Великдень, який ми зустрічаємо під час війни, але вірю, що вже наступний буде мирним для Харкова та всієї України. Вітаю з Великоднем кожного з вас і до землі вклоняюся перед нашими захисниками за те, що сьогодні ми можемо звично відзначати це свято. Бажаю перемоги Україні, тепла і світла вашим сім’ям, спокійного і мирного життя – вам! Христос воскрес!» – звернувся до вірян Ігор Терехов.