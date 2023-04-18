Бесплатные языковые курсы и помощь ВПЛ: Синегубов открыл центр в Харькове
Центр развития гражданского общества открыли в Харькове 18 апреля, сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, в центре будут проводить бесплатные занятия по минной опасности, тактической медицине, психологической помощи, курсы украинского и английского языков и другие образовательные мероприятия для всех желающих.
«Среди главных задач центра — работа с вынужденно перемещенными лицами, которые получат не только помощь в адаптации к новым условиям жизни, но и новые навыки и умения, необходимые в современной жизни. Еще одним важным направлением работы центра будет сотрудничество с волонтерами и благотворительными неправительственными организациями», — рассказал Синегубов.
Также он отметил, что в будущем в регионе планируется создание сети аналогичных заведений, которые должны стать эффективными центрами общественной жизни.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр развития гражданского общества открыли в Харькове 18 апреля, сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.".