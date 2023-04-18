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Безкоштовні мовні курси та допомога ВПО: Синєгубов відкрив центр у Харкові

Суспільство 18:28   18.04.2023
Олена Нагорна
Безкоштовні мовні курси та допомога ВПО: Синєгубов відкрив центр у Харкові

Центр розвитку громадянського суспільства відкрили у Харкові 18 квітня, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у центрі будуть проводити безкоштовні заняття з мінної небезпеки, тактичної медицини, психологічної допомоги, курси української та англійської мов та інші освітні заходи для всіх охочих.

“Серед головних завдань центру – робота з вимушено переміщеними особами, які отримають не тільки допомогу в адаптації до нових умов життя, але й нові навички та вміння, необхідні в сучасному житті. Ще одним важливим напрямком роботи центру буде співпраця з волонтерами та благодійними неурядовими організаціями”, – розповів Синєгубов.

Також він зазначив, що у майбутньому у регіоні планується створення мережі аналогічних закладів, які мають стати ефективними центрами суспільного життя.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр розвитку громадянського суспільства відкрили у Харкові 18 квітня, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.".