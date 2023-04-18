Безкоштовні мовні курси та допомога ВПО: Синєгубов відкрив центр у Харкові
Центр розвитку громадянського суспільства відкрили у Харкові 18 квітня, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у центрі будуть проводити безкоштовні заняття з мінної небезпеки, тактичної медицини, психологічної допомоги, курси української та англійської мов та інші освітні заходи для всіх охочих.
“Серед головних завдань центру – робота з вимушено переміщеними особами, які отримають не тільки допомогу в адаптації до нових умов життя, але й нові навички та вміння, необхідні в сучасному житті. Ще одним важливим напрямком роботи центру буде співпраця з волонтерами та благодійними неурядовими організаціями”, – розповів Синєгубов.
Також він зазначив, що у майбутньому у регіоні планується створення мережі аналогічних закладів, які мають стати ефективними центрами суспільного життя.
Фото: Олег Синєгубов
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр розвитку громадянського суспільства відкрили у Харкові 18 квітня, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.".