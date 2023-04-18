Live
  • Вторник 18.04.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

В Харькове трамвай наехал на женщину: полиция ищет свидетелей ДТП

Происшествия 15:58   18.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове трамвай наехал на женщину: полиция ищет свидетелей ДТП Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором пострадала пенсионерка.

7 апреля около 12:10 на трамвайной остановке «ул. Кашубы» по улице Полтавский шлях трамвай сбил пенсионерку. В результате ДТП 74-летняя пострадавшая получила телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: ДТП на окружной Харькова: одна погибшая, среди пострадавших — ребенок (фото)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:21
В Харьковской области нашли труп неизвестного мужчины
14:17
Мины и патроны пытались незаконно провезти в Харьковскую область (фото)
13:42
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове – информация мэрии
13:22
Поминальные дни: Терехов сообщил, как будут работать кладбища в Харькове
12:54
«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове трамвай наехал на женщину: полиция ищет свидетелей ДТП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором пострадала пенсионерка.".