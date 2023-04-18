В Харькове трамвай наехал на женщину: полиция ищет свидетелей ДТП
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором пострадала пенсионерка.
7 апреля около 12:10 на трамвайной остановке «ул. Кашубы» по улице Полтавский шлях трамвай сбил пенсионерку. В результате ДТП 74-летняя пострадавшая получила телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором пострадала пенсионерка.".