В Харькове трамвай наехал на женщину: полиция ищет свидетелей ДТП

Полицейские ищут свидетелей ДТП с трамваем, в котором пострадала пенсионерка.

7 апреля около 12:10 на трамвайной остановке «ул. Кашубы» по улице Полтавский шлях трамвай сбил пенсионерку. В результате ДТП 74-летняя пострадавшая получила телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области.