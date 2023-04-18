У Харкові трамвай наїхав на жінку: поліція шукає свідків ДТП

Поліцейські шукають свідків ДТП з трамваєм, у якій постраждала пенсіонерка.

7 квітня близько 12:10 на трамвайній зупинці «вул. Кашуби» по вулиці Полтавський шлях трамвай збив пенсіонерку. Внаслідок ДТП 74-річна постраждала отримала тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців ДТП просять звернутись за телефоном: 093-87-57-388 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області.