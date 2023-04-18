У Харкові трамвай наїхав на жінку: поліція шукає свідків ДТП
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські шукають свідків ДТП з трамваєм, у якій постраждала пенсіонерка.
7 квітня близько 12:10 на трамвайній зупинці «вул. Кашуби» по вулиці Полтавський шлях трамвай збив пенсіонерку. Внаслідок ДТП 74-річна постраждала отримала тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.
Свідків та очевидців ДТП просять звернутись за телефоном: 093-87-57-388 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області.
Читайте також: ДТП на харківській кільцевій: одна загибла, серед постраждалих – дитина (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові трамвай наїхав на жінку: поліція шукає свідків ДТП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські шукають свідків ДТП з трамваєм, у якій постраждала пенсіонерка.".