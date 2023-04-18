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У Харкові трамвай наїхав на жінку: поліція шукає свідків ДТП

Події 15:58   18.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові трамвай наїхав на жінку: поліція шукає свідків ДТП Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські шукають свідків ДТП з трамваєм, у якій постраждала пенсіонерка.

7 квітня близько 12:10 на трамвайній зупинці «вул. Кашуби» по вулиці Полтавський шлях трамвай збив пенсіонерку. Внаслідок ДТП 74-річна постраждала отримала тілесні ушкодження, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців ДТП просять звернутись за телефоном:  093-87-57-388 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:58;

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