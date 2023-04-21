Новый автобусный маршрут запустили на Северной Салтовке
21 апреля запустили харьковский автобус №48е, курсирующий от автостанции «Героев Труда» до улицы Дружбы Народов.
Это связано с необходимостью обеспечения пассажирских перевозок жителей Северной Салтовки, сообщили в Харьковском городском совете.
Автобус №48е курсирует так: автостанция «Героев Труда» – ул. Академика Павлова – ул. Леся Сердюка – ул. Дружбы Народов (Северная-5).
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля запустили харьковский автобус №48е, курсирующий от автостанции «Героев Труда» до улицы Дружбы Народов.".