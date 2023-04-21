Новый автобусный маршрут запустили на Северной Салтовке

21 апреля запустили харьковский автобус №48е, курсирующий от автостанции «Героев Труда» до улицы Дружбы Народов.

Это связано с необходимостью обеспечения пассажирских перевозок жителей Северной Салтовки, сообщили в Харьковском городском совете.

Автобус №48е курсирует так: автостанция «Героев Труда» – ул. Академика Павлова – ул. Леся Сердюка – ул. Дружбы Народов (Северная-5).