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Новий автобусний маршрут запустили на Північній Салтівці

Суспільство 14:38   21.04.2023
Вікторія Яковенко
Новий автобусний маршрут запустили на Північній Салтівці

21 квітня запустили харківський автобус №48е, що курсує від автостанції «Героїв Праці» до вулиці Дружби Народів.

Це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки, повідомили в Харківській міській раді.

Автобус №48е курсує так: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – вул. Леся Сердюка – вул. Дружби Народів (Північна-5).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 14:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня запустили харківський автобус №48е, що курсує від автостанції «Героїв Праці» до вулиці Дружби Народів.".