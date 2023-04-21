Новий автобусний маршрут запустили на Північній Салтівці
21 квітня запустили харківський автобус №48е, що курсує від автостанції «Героїв Праці» до вулиці Дружби Народів.
Це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки, повідомили в Харківській міській раді.
Автобус №48е курсує так: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – вул. Леся Сердюка – вул. Дружби Народів (Північна-5).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня запустили харківський автобус №48е, що курсує від автостанції «Героїв Праці» до вулиці Дружби Народів.".