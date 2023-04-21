Новий автобусний маршрут запустили на Північній Салтівці

21 квітня запустили харківський автобус №48е, що курсує від автостанції «Героїв Праці» до вулиці Дружби Народів.

Це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки, повідомили в Харківській міській раді.

Автобус №48е курсує так: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – вул. Леся Сердюка – вул. Дружби Народів (Північна-5).