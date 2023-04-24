Над Харьковщиной пограничники сбили российский дрон-камикадзе (фото)
Фото: ГПСУ
Ударный дрон-камикадзе РФ уничтожили из автоматического оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«На днях во время выполнения боевых задач пограничники зафиксировали ударный дрон камикадзе, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины. Полет был недолгий», — отметили в погранслужбе.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударный дрон-камикадзе РФ уничтожили из автоматического оружия.".