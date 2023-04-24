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Над Харьковщиной пограничники сбили российский дрон-камикадзе (фото)

Общество 12:53   24.04.2023
Виктория Яковенко
Над Харьковщиной пограничники сбили российский дрон-камикадзе (фото) Фото: ГПСУ

Ударный дрон-камикадзе РФ уничтожили из автоматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«На днях во время выполнения боевых задач пограничники зафиксировали ударный дрон камикадзе, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины. Полет был недолгий», — отметили в погранслужбе.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 12:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударный дрон-камикадзе РФ уничтожили из автоматического оружия.".