Над Харьковщиной пограничники сбили российский дрон-камикадзе (фото)

Ударный дрон-камикадзе РФ уничтожили из автоматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«На днях во время выполнения боевых задач пограничники зафиксировали ударный дрон камикадзе, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины. Полет был недолгий», — отметили в погранслужбе.