Live
  • Понеділок 24.04.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)

Суспільство 12:53   24.04.2023
Вікторія Яковенко
Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото) Фото: ДПСУ

Ударний дрон-камікадзе РФ знищили з автоматичної зброї.  

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

«Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували ударний дрон камікадзе, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Політ був не довгий», – зазначили в прикордонслужбі.

01

02
Фото: ДПСУ

Читайте також: У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:53
Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)
18:35
Жителя Харківщини призовного віку спіймали на кордоні з Румунією
17:26
Бійцям харківської 92 ОМБр потрібні дрони, щоб знищувати окупантів у Бахмуті
21:57
Менше крадуть: криміногенна ситуація на Харківщині у воєнний час – Тимошко
20:25
Сім’ям загиблих прикордонників з Харківщини передали державні нагороди

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 12:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударний дрон-камікадзе РФ знищили з автоматичної зброї.  ".