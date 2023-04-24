Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)
Фото: ДПСУ
Ударний дрон-камікадзе РФ знищили з автоматичної зброї.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
«Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували ударний дрон камікадзе, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Політ був не довгий», – зазначили в прикордонслужбі.
Читайте також: У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла
Новини за темою:
Ви читали новину: «Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударний дрон-камікадзе РФ знищили з автоматичної зброї. ".