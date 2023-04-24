Над Харківщиною прикордонники збили російський дрон-камікадзе (фото)

Ударний дрон-камікадзе РФ знищили з автоматичної зброї.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

«Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували ударний дрон камікадзе, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Політ був не довгий», – зазначили в прикордонслужбі.