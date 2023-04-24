У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла
Фото: “Зоря”
23 квітня о 20:30 ворог з артилерії обстріляв село Тимофіївка Золочівської громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Також у селі частково відсутня електроенергія, повідомляє видання «Зоря».
Поранених чи загиблих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 квітня о 20:30 ворог з артилерії обстріляв село Тимофіївка Золочівської громади.".