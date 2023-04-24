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У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла

Події 11:21   24.04.2023
Вікторія Яковенко
У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла Фото: “Зоря”

23 квітня о 20:30 ворог з артилерії обстріляв село Тимофіївка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Також у селі частково відсутня електроенергія, повідомляє видання «Зоря».

Поранених чи загиблих немає.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 квітня о 20:30 ворог з артилерії обстріляв село Тимофіївка Золочівської громади.".