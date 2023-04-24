У Провідну неділю армія РФ обстріляла Золочівщину: частково немає світла

23 квітня о 20:30 ворог з артилерії обстріляв село Тимофіївка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Також у селі частково відсутня електроенергія, повідомляє видання «Зоря».

Поранених чи загиблих немає.