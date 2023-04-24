В Поминальное воскресенье армия РФ обстреляла Золочевщину: частично нет света

23 апреля в 20:30 враг из артиллерии обстрелял село Тимофеевка Золочевской громады.

В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Также в селе частично отсутствует электроэнергия, сообщает издание «Заря».

Раненых или погибших нет.