В Поминальное воскресенье армия РФ обстреляла Золочевщину: частично нет света
Фото: «Заря»
23 апреля в 20:30 враг из артиллерии обстрелял село Тимофеевка Золочевской громады.
В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Также в селе частично отсутствует электроэнергия, сообщает издание «Заря».
Раненых или погибших нет.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 апреля в 20:30 враг из артиллерии обстрелял село Тимофеевка Золочевской громады.".