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В Поминальное воскресенье армия РФ обстреляла Золочевщину: частично нет света

Происшествия 11:21   24.04.2023
Виктория Яковенко
В Поминальное воскресенье армия РФ обстреляла Золочевщину: частично нет света Фото: «Заря»

23 апреля в 20:30 враг из артиллерии обстрелял село Тимофеевка Золочевской громады.

В результате обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Также в селе частично отсутствует электроэнергия, сообщает издание «Заря».

Раненых или погибших нет.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 апреля в 20:30 враг из артиллерии обстрелял село Тимофеевка Золочевской громады.".