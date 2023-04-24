В Харькове может быть слышен взрыв

В Дергачевской громаде планируют уничтожить боеприпас. Взрыв произведут с 9:50 до 10:00.

«С 9:50 до 10:00 пиротехники планируют контролируемое уничтожение боеприпаса в Дергачевской громаде. Если вы услышите взрыв, сохраняйте спокойствие», — предупредили в ХОВА.

Разминирование на Харьковщине продолжается. По имеющейся информации, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.