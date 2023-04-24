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В Харькове может быть слышен взрыв

Общество 09:51   24.04.2023
Оксана Горун
В Харькове может быть слышен взрыв

В Дергачевской громаде планируют уничтожить боеприпас. Взрыв произведут с 9:50 до 10:00.

«С 9:50 до 10:00 пиротехники планируют контролируемое уничтожение боеприпаса в Дергачевской громаде. Если вы услышите взрыв, сохраняйте спокойствие», — предупредили в ХОВА.

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    • Разминирование на Харьковщине продолжается. По имеющейся информации, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде планируют уничтожить боеприпас. Взрыв произведут с 9:50 до 10:00".