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У Харкові може бути чутний вибух

Суспільство 09:51   24.04.2023
Оксана Горун
У Харкові може бути чутний вибух

У Дергачівській громаді планують знищити боєприпас. Вибух проведуть з 9:50 до 10:00.

З 9.50 до 10.00 піротехніки планують контрольоване знищення боєприпасу в Дергачівській громаді. Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій“, – попередили у ХОВА.

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    • Розмінування на Харківщині продовжується. За наявною інформацією, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 09:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді планують знищити боєприпас. Вибух проведуть з 9:50 до 10:00".