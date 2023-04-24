У Харкові може бути чутний вибух

У Дергачівській громаді планують знищити боєприпас. Вибух проведуть з 9:50 до 10:00.

“З 9.50 до 10.00 піротехніки планують контрольоване знищення боєприпасу в Дергачівській громаді. Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій“, – попередили у ХОВА.

Розмінування на Харківщині продовжується. За наявною інформацією, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.