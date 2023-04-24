У Харкові може бути чутний вибух
У Дергачівській громаді планують знищити боєприпас. Вибух проведуть з 9:50 до 10:00.
“З 9.50 до 10.00 піротехніки планують контрольоване знищення боєприпасу в Дергачівській громаді. Якщо почуєте вибух, зберігайте спокій“, – попередили у ХОВА.
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Розмінування на Харківщині продовжується. За наявною інформацією, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.
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Ви читали новину: «У Харкові може бути чутний вибух»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді планують знищити боєприпас. Вибух проведуть з 9:50 до 10:00".