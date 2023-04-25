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В поселке на Харьковщине демонтировали стеллу, на которой изображен Ленин

Общество 14:44   25.04.2023
Виктория Яковенко
В поселке на Харьковщине демонтировали стеллу, на которой изображен Ленин Фото: «Деколонизация. Украина»

В Эсхаре на Харьковщине убрали стеллу, которая прославляла коммунизм.

Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».

На стелле был изображен профиль Ленина и его цитата: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны».

Стеллу убрали полностью вчера, отметили в общественной организации.

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Эсхаре на Харьковщине убрали стеллу, которая прославляла коммунизм.".