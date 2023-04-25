В поселке на Харьковщине демонтировали стеллу, на которой изображен Ленин
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Эсхаре на Харьковщине убрали стеллу, которая прославляла коммунизм.
Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».
На стелле был изображен профиль Ленина и его цитата: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны».
Стеллу убрали полностью вчера, отметили в общественной организации.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Эсхаре на Харьковщине убрали стеллу, которая прославляла коммунизм.".