У селищі на Харківщині демонтували стелу, на якій зображений Ленін

В Есхарі на Харківщині прибрали стелу, яка прославляє комунізм.

Про це повідомила громадська організація «Деколонізація. Україна».

На стелі був зображений профіль Леніна та його цитата: “Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”.

Стелу прибрали повністю вчора, зазначили в громадській організації.