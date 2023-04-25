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У селищі на Харківщині демонтували стелу, на якій зображений Ленін

Суспільство 14:44   25.04.2023
Виктория Яковенко
У селищі на Харківщині демонтували стелу, на якій зображений Ленін Фото: “Деколонізація. Україна”

В Есхарі на Харківщині прибрали стелу, яка прославляє комунізм.

Про це повідомила громадська організація «Деколонізація. Україна».

На стелі був зображений профіль Леніна та його цитата: “Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”.

Стелу прибрали повністю вчора, зазначили в громадській організації.

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Фото: «Деколонізація. Україна»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Есхарі на Харківщині прибрали стелу, яка прославляє комунізм.".