У селищі на Харківщині демонтували стелу, на якій зображений Ленін
Фото: “Деколонізація. Україна”
В Есхарі на Харківщині прибрали стелу, яка прославляє комунізм.
Про це повідомила громадська організація «Деколонізація. Україна».
На стелі був зображений профіль Леніна та його цитата: “Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”.
Стелу прибрали повністю вчора, зазначили в громадській організації.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:44;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Есхарі на Харківщині прибрали стелу, яка прославляє комунізм.".