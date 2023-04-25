Ямочный ремонт на Харьковщине: где работают дорожники (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области
На государственных дорогах в Харьковской области продолжается аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. К работам привлечены 26 бригад.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Работы проводят на дорогах:
— Т-21-21 Лозовая – Близнецы – Барвенково – Великая Камышеваха
— Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка
— Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески»
— М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта
«Также была проведена уборка дорог от нанесенного грунта и мусора, очистка водопропускных лотков, герметизация швов и трещин асфальтобетонного покрытия», — отметили дорожники.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На государственных дорогах в Харьковской области продолжается аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. К работам привлечены 26 бригад.".