Ямочный ремонт на Харьковщине: где работают дорожники (фото)

На государственных дорогах в Харьковской области продолжается аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. К работам привлечены 26 бригад.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Работы проводят на дорогах:

— Т-21-21 Лозовая – Близнецы – Барвенково – Великая Камышеваха

— Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

— Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески»

— М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта

«Также была проведена уборка дорог от нанесенного грунта и мусора, очистка водопропускных лотков, герметизация швов и трещин асфальтобетонного покрытия», — отметили дорожники.