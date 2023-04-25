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Ямочный ремонт на Харьковщине: где работают дорожники (фото)

Общество 14:20   25.04.2023
Виктория Яковенко
Ямочный ремонт на Харьковщине: где работают дорожники (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

На государственных дорогах в Харьковской области продолжается аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. К работам привлечены 26 бригад.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Работы проводят на дорогах:

— Т-21-21 Лозовая – Близнецы – Барвенково – Великая Камышеваха

— Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

— Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески»

— М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта

«Также была проведена уборка дорог от нанесенного грунта и мусора, очистка водопропускных лотков, герметизация швов и трещин асфальтобетонного покрытия», — отметили дорожники.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На государственных дорогах в Харьковской области продолжается аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. К работам привлечены 26 бригад.".